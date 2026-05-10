Германия возобновила попытки получить американские ракеты Tomahawk

Германия возобновляет усилия по закупке американских крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon, сообщает газета Financial Times. По информации источников издания, знакомых со стратегией правительства ФРГ, немецкое руководство рассчитывает убедить администрацию Дональда Трампа одобрить эту сделку.

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует визит в Вашингтон для обсуждения поставок дальнобойных систем с главой Пентагона Питом Хегсетом. Успех миссии будет зависеть от возможности проведения личной встречи руководителей оборонных ведомств. При этом источники отмечают, что Берлин готов предложить повышенную цену, чтобы гарантировать получение вооружения.

США и Германия договаривались о размещении американских ракет на территории ФРГ с 2026 года. Инициатива направлена на приобретение собственного арсенала высокоточного оружия, включая ракеты SM-6 и гиперзвуковые комплексы. Подобный шаг должен значительно усилить боевые возможности бундесвера по сравнению с существующим в Европе вооружением.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что по-прежнему привержен хорошим трансатлантическим отношениям вопреки расхождениям во взглядах с Трампом по поводу Ирана. Однако в одном из последних интервью он признал, что разногласия с хозяином Белого дома никуда не делись.