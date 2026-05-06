Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что по-прежнему привержен хорошим трансатлантическим отношениям вопреки расхождениям во взглядах с американским президентом Дональдом Трампом по поводу войны на Ближнем Востоке. Однако в интервью телеканалу ZDF он признал, что разногласия с хозяином Белого дома никуда не делись.

У нас есть разногласия, но я могу с этим жить. Я и впредь буду высказывать свое мнение. Я обсужу это с ним, — отметил Мерц.

До этого стало известно, что немецкий канцлер смягчает риторику на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. В частности, по данным журналистов, политик пытается сгладить гнев американского президента.

Также газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что вывод части американских войск из Германии мог стать ответом Соединенных Штатов на резкие высказывания Мерца и своего рода его унижением. По мнению журналистов, реакция на слова политика была предсказуемой и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Также источники отметили, что поведение Мерца могло быть воспринято американской стороной как недооценка позиции Белого дома.