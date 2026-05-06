День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:57

Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом

Мерц заявил о хороших отношениях с Трампом

Фридрих Мерц и Дональд Трамп Фридрих Мерц и Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что по-прежнему привержен хорошим трансатлантическим отношениям вопреки расхождениям во взглядах с американским президентом Дональдом Трампом по поводу войны на Ближнем Востоке. Однако в интервью телеканалу ZDF он признал, что разногласия с хозяином Белого дома никуда не делись.

У нас есть разногласия, но я могу с этим жить. Я и впредь буду высказывать свое мнение. Я обсужу это с ним, — отметил Мерц.

До этого стало известно, что немецкий канцлер смягчает риторику на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. В частности, по данным журналистов, политик пытается сгладить гнев американского президента.

Также газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что вывод части американских войск из Германии мог стать ответом Соединенных Штатов на резкие высказывания Мерца и своего рода его унижением. По мнению журналистов, реакция на слова политика была предсказуемой и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Также источники отметили, что поведение Мерца могло быть воспринято американской стороной как недооценка позиции Белого дома.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.