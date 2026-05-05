Мерца уличили в заискивании перед Трампом Politico: Мерц пытается снизить напряжение в отношениях с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц смягчает риторику на фоне напряженности в отношениях с США, пишет Politico. По данным издания, политик пытается сгладить гнев американского лидера Дональда Трампа.

По данным издания, такой подход связан с риском введения новых торговых ограничений против немецкой автомобильной отрасли, а также с обсуждением возможного сокращения американского военного присутствия в Германии. Отмечается, что в ответ на инициативы Вашингтона германский канцлер занял сдержанную позицию и признал обоснованность ряда решений американской администрации, несмотря на их потенциальное негативное влияние на европейскую экономику.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что вывод части американских войск из Германии мог стать ответом США на резкие высказывания немецкого лидера и своего рода унижением немецкого политика. Реакция на слова Мерца была предсказуемой и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии, отметили в источнике.