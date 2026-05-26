26 мая 2026 в 14:05

В Госдуме раскрыли правду о «центрах принятия решений» на Украине

Картаполов: Рада Украины и офис Зеленского не являются центрами принятия решений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховная рада Украины и офис президента Владимира Зеленского не являются «центрами принятия решений», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит «Парламентская газета», задача ВС России состоит в выявлении заглубленных и защищенных пунктов управления ВСУ, их родов войск, объединений и, возможно, других силовых структур и в том числе структур госуправления.

Во-первых, Верховная рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины, — отметил он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике — не случайность. По его словам, это спланированная террористическая атака с прицельным наведением.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

Власть
Госдума
Украина
Андрей Картаполов
