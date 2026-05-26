В Госдуме раскрыли правду о «центрах принятия решений» на Украине Картаполов: Рада Украины и офис Зеленского не являются центрами принятия решений

Верховная рада Украины и офис президента Владимира Зеленского не являются «центрами принятия решений», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит «Парламентская газета», задача ВС России состоит в выявлении заглубленных и защищенных пунктов управления ВСУ, их родов войск, объединений и, возможно, других силовых структур и в том числе структур госуправления.

Во-первых, Верховная рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины, — отметил он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике — не случайность. По его словам, это спланированная террористическая атака с прицельным наведением.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.