Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1075 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе МАКС. По данным ведомства, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 195 военнослужащих, «Запада» — свыше 190, «Южной» — более 85, «Центра» — свыше 310, «Востока» — более 240, «Днепра» — до 55 военных.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 85 военнослужащих, два бронетранспортера Stryker производства США, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что новозеландский наемник Джереми Брэггинс в рядах ВСУ был уничтожен в первом же бою. По словам его бывшего сослуживца, боец приехал на Украину в 2025 году в составе так называемого Интернационального легиона, который включал иностранных солдат, воюющих на стороне Киева. Их группу бросили на первое боевое задание, заявив, чтобы они не рассчитывали на «воздушное прикрытие». По словам источника, большую часть отправленных на задание наемников ликвидировали, некоторые пропали без вести.