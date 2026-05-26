Шохин назвал главную проблему с охраной предприятий от атак ВСУ

Постоянная переброска резервистов, привлеченных для охраны предприятий от террористических атак ВСУ, с одного объекта на другой является проблемой, заявил глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые передает сайт Кремля, только бойцы начинают принимать объект, как возникают новые задачи.

Есть у нас проблема, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра — в другом. Только они объект начинают принимать, как уже возникают новые задачи, что вполне понятно, — сказал Шохин.

Ранее Путин поддержал предложения Российского союза промышленников и предпринимателей о модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей. По мнению Шохина, наиболее подходящим решением является передача полномочий уполномоченного с чисто государственного уровня на уровень общественно-государственного института.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России, сохранив при этом свой текущий пост. Глава организации будет совмещать обе должности, подчеркнул он.