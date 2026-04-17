Дрозденко объявил о наборе резервистов для защиты ленинградского неба

В Ленинградской области открыли набор резервистов для защиты региона от атак украинских беспилотников, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. Как отметил губернатор, за первый квартал 2026 года в небе над областью сбили 243 БПЛА. Ранее он назвал Ленобласть прифронтовым регионом.

Оперштаб под руководством Дрозденко решил усилить помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, а также создать новые мобильные огневые группы для прикрытия критически важных объектов. Для их комплектования планируют привлекать резервистов, в первую очередь ветеранов СВО, отставников и тех, кто служил в армии.

Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите ленинградского неба, — написал Дрозденко.

Ранее сообщалось, что остекление четырех зданий Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук в Санкт-Петербурге было повреждено ударной волной от сбитых беспилотных летательных аппаратов. Глава администрации Московского района пообещал оказать поддержку в восстановительных работах.