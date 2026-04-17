17 апреля 2026 в 14:53

ВСУ повредили несколько зданий основной астрономической обсерватории РАН

Четыре здания Пулковской обсерватории получили повреждения после атаки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Остекление четырех зданий Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук в Санкт-Петербурге было повреждено ударной волной от сбитых беспилотных летательных аппаратов, сообщила замдиректора по организационным вопросам учреждения Татьяна Борисевич в беседе с ТАСС. Она добавила, что глава администрации Московского района пообещал оказать поддержку в восстановительных работах

Повреждены в некоторых зданиях двери, много пострадало окон. В общей сложности пострадало четыре наших объекта, и даже ударная волна задела нашу котельную. Мы пытаемся сейчас своими силами устранить ущерб, восстановить остекление, двери, — сказала Борисевич.

Ранее губернатор Александр Дрозденко заявил, что в регионе продолжается отражение атаки беспилотников. По его словам, силы ПВО уничтожили уже 12 БПЛА, пострадавших нет. Губернатор уточнил, что обломки одного из дронов упали в районе Пулковских высот.

До этого в Выборгском районе в Ермилово при отражении атаки БПЛА произошло возгорание складского помещения. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Регионы
Пулково
Санкт-Петербург
ВСУ
дроны
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
