ВСУ повредили несколько зданий основной астрономической обсерватории РАН Четыре здания Пулковской обсерватории получили повреждения после атаки БПЛА

Остекление четырех зданий Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук в Санкт-Петербурге было повреждено ударной волной от сбитых беспилотных летательных аппаратов, сообщила замдиректора по организационным вопросам учреждения Татьяна Борисевич в беседе с ТАСС. Она добавила, что глава администрации Московского района пообещал оказать поддержку в восстановительных работах

Повреждены в некоторых зданиях двери, много пострадало окон. В общей сложности пострадало четыре наших объекта, и даже ударная волна задела нашу котельную. Мы пытаемся сейчас своими силами устранить ущерб, восстановить остекление, двери, — сказала Борисевич.

Ранее губернатор Александр Дрозденко заявил, что в регионе продолжается отражение атаки беспилотников. По его словам, силы ПВО уничтожили уже 12 БПЛА, пострадавших нет. Губернатор уточнил, что обломки одного из дронов упали в районе Пулковских высот.

До этого в Выборгском районе в Ермилово при отражении атаки БПЛА произошло возгорание складского помещения. По предварительной информации, обошлось без жертв.