17 апреля 2026 в 07:40

В Ленобласти сбиты 12 беспилотников

Фото: МО РФ
В Ленинградской области продолжается отражение атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, силы ПВО уничтожили уже 12 беспилотников, пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что обломки одного из дронов упали в районе Пулковских высот, повредив транспортное средство и окна здания. Также падение фрагментов зафиксировано в Выборгском районе, где в поселке Ермилово произошло возгорание склада.

На фоне атаки в аэропорту Пулково власти вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представители Росавиации отметили, что ограничения в регионе также затронули рейсы в Калининград, возможны корректировки расписания в аэропорту Храброво. По данным властей, боевая работа по отражению атаки продолжается.

Ранее Дрозденко писал, что число уничтоженных беспилотников возросло. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и Выборгском районе.

