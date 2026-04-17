17 апреля 2026 в 06:48

Количество сбитых БПЛА над Ленобластью увеличилось более чем вдвое

Дрозденко: число сбитых БПЛА над Ленинградской областью увеличилось до семи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ленинградской области число сбитых беспилотных летательных аппаратов увеличилось до семи, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и Выборгском районе.

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до семи. В районе Пулковских высот в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания. Также фиксируют падение обломков БПЛА в Выборгском районе. Без ущерба. Пострадавших по предварительной информации нет. Боевая работа продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за ночь в Севастополе сбили 19 беспилотников ВСУ. Он подчеркнул, что пострадавших нет, однако повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое детей в возрасте 5 и 14 лет не выжили. Согласно предварительным данным, еще двое получили ранения и находятся под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать всю необходимую помощь семьям.

Регионы
Ленобласть
Ленинградская область
Александр Дрозденко
БПЛА
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.