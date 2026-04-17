Количество сбитых БПЛА над Ленобластью увеличилось более чем вдвое Дрозденко: число сбитых БПЛА над Ленинградской областью увеличилось до семи

В Ленинградской области число сбитых беспилотных летательных аппаратов увеличилось до семи, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и Выборгском районе.

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до семи. В районе Пулковских высот в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания. Также фиксируют падение обломков БПЛА в Выборгском районе. Без ущерба. Пострадавших по предварительной информации нет. Боевая работа продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за ночь в Севастополе сбили 19 беспилотников ВСУ. Он подчеркнул, что пострадавших нет, однако повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое детей в возрасте 5 и 14 лет не выжили. Согласно предварительным данным, еще двое получили ранения и находятся под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать всю необходимую помощь семьям.