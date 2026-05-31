Синоптик предсказал москвичам непогоду в последний день весны

Тишковец: 31 мая в Москве будет ливень и +16 градусов

Кратковременные ливневые дожди пройдут в воскресенье, 31 мая, в Москве и области, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот день воздух в столице прогреется до плюс 16 градусов.

Прошумят кратковременные ливневые дожди с общим количеством осадков до четырех — пяти литров воды на метр квадратный, — сообщил синоптик.

Он уточнил, что ветер ожидается северо-восточный, 3–8 метров в секунду. Утром температура составит +7–10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 13–16 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет расти и достигнет 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик отметил, что температурный фон в столице будет как минимум на пять градусов ниже климатической нормы. Причина — поступление полярного воздуха в тыловой части североатлантического циклона.

