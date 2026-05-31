Министр обороны Израиля объявил о захвате крепости крестоносцев

31 мая 2026 в 10:06

Министр обороны Кац: Израиль захватил крепость Бофор в Ливане

Исраэль Кац Исраэль Кац Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Израильская армия установила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где расположена крепость крестоносцев Бофор, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в Х. По его словам, это позволяет укрепить защиту поселений в Галилее и обеспечить безопасность войск.

По указанию премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху] и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор — одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности наших войск,— написал Кац.

Ранее политолог Владимир Киреев рассказал, что Израиль помешает США завершить ближневосточный конфликт. Он отметил, что многие члены республиканской партии подвержены влиянию израильского лобби.

До этого Армия обороны Израиля уничтожила подземный тоннель на территории Ливана, принадлежавший движению «Хезболла». Длина подземного маршрута составляла около 80 метров. Судя по появившимся кадрам, тоннель имел извилистый путь. Его подорвали саперы.

