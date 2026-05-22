«Ничего не изменит»: в Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на колледж в ЛНР Картаполов назвал киевские власти террористами после атаки на колледж в ЛНР

Киев постоянно атакует невоенные объекты, и именно в этом заключается его преступная и террористическая сущность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал удар украинского беспилотника по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Луганской Народной Республике.

Они постоянно атакуют невоенные цели, в этом вся суть киевского режима. Поэтому надо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции и все это завершать нашей победой. Это негодяи и террористы, ничего не изменит их, кроме полного обнуления этого режима, — сказал он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа ранены 35 человек. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются.

Представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что украинская армия совершила атаку с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.