Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:29

«Ничего не изменит»: в Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на колледж в ЛНР

Картаполов назвал киевские власти террористами после атаки на колледж в ЛНР

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев постоянно атакует невоенные объекты, и именно в этом заключается его преступная и террористическая сущность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал удар украинского беспилотника по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Луганской Народной Республике.

Они постоянно атакуют невоенные цели, в этом вся суть киевского режима. Поэтому надо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции и все это завершать нашей победой. Это негодяи и террористы, ничего не изменит их, кроме полного обнуления этого режима, — сказал он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа ранены 35 человек. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются.

Представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что украинская армия совершила атаку с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Власть
Андрей Картаполов
атаки ВСУ
ЛНР
колледжи
общежития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подталкивают к войне»: в ударах ВСУ по РФ с Прибалтики увидели угрозу
Двое мужчин с пистолетом ограбили подростка в Амурской области
Почему не работает Telegram сегодня, 22 мая: замедление, когда заблокируют
Украина атаковала приграничный регион больше сотни раз за сутки
Mash: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали
Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин
Опрос показал отношение россиян к работе Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.