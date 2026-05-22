Спикер закса Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»

Фото: Управление информационной политики ЗССО
С каждым годом увеличивается число студентов, которые проходят обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет» — он призван обеспечить новыми кадрами предприятия и учреждения Свердловской области, сообщила председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. По ее словам, сейчас по соответствующим программам получают образование 25 тыc. человек.

«Профессионалитет» позволяет решить одну из главных задач для региона и всей страны — необходимость пополнения молодыми профессиональными кадрами ключевых отраслей экономики. Вклад в эффективность проекта вносят принятые нами законы по стимулированию компаний в форме инвестиционного налогового вычета. Регион поддерживает предприятия, позволяя им вкладываться в обновление материально-технического оснащения колледжей и техникумов. Это обеспечивает качественную подготовку кадров, отвечающую текущим производственным задачам и экономическим вызовам, — отметила Бабушкина.

Численность студентов «Профессионалитета» ежегодно растет. В 2025 году конкурс составил более трех человек на место, принято около 11 тыс. студентов. В 2026 году колледжи и техникумы планируют зачислить 14 тыс. первокурсников. Один из главных показателей проекта — трудоустройство выпускников: уровень занятости выпускников 2024–2025 годов достиг примерно 95%.

Ранее Бабушкина поделилась опытом совершенствования законодательства Свердловской области за последние пять лет. Она выступила в Нижнем Тагиле в ходе форума «Россия сильна Уралом! / Есть результат».

