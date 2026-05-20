Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 15:40

В России оценили продление ЕГЭ на десяток лет вперед

Экономист Музаев: продление традиционного формата ЕГЭ на годы не принесет пользы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Продление традиционного формата ЕГЭ на десяток лет вперед не принесете никакой пользы — это лишь превратит старшую школу в «бездушный конвейер по заполнению бланков», заявил в беседе с «ФедералПресс» доктор экономических наук и преподаватель Саид Гафуров. По его мнению, за эти годы общество может полностью утратить вариативность образования.

Родителей объединяет одно: страх, что школа на ближайшие 10 лет окончательно превратится в бездушный конвейер по заполнению бланков. Вузы уже сейчас получают абитуриентов с отличными баллами, но с нулевой способностью к диалогу. Я считаю, что ЕГЭ необходимо срочно дополнять живыми человеческими форматами. Иначе мы воспитаем не творцов, а калькуляторов. В старшей школе исчезают креативные проекты, групповые исследования и споры с учителем. Школа окончательно смиряется с ролью тренажерного зала для тестов, — высказался Гафуров.

Он отметил, что качественные изменения экзамена могут спасти ситуацию. Например, тестовую часть можно заменить на задачи с развернутым ответом и устное выступление. Преподаватель призвал не только переосмыслить формат ЕГЭ, но и вернуть в школы живую дискуссию между педагогами и учениками, а также поощрять в детях мышление, а не зазубривание.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявила, что ЕГЭ невозможно отменить из-за отсутствия подходящей альтернативы. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и отвечает запросу общества на справедливость.

Общество
образование
ЕГЭ
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми открыли выставку древнеегипетских мумий
Автолюбителям рассказали о неочевидной опасности для машины в жару
В аэропорту поймали женщину с необычным багажом
Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.