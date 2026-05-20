В России оценили продление ЕГЭ на десяток лет вперед Экономист Музаев: продление традиционного формата ЕГЭ на годы не принесет пользы

Продление традиционного формата ЕГЭ на десяток лет вперед не принесете никакой пользы — это лишь превратит старшую школу в «бездушный конвейер по заполнению бланков», заявил в беседе с «ФедералПресс» доктор экономических наук и преподаватель Саид Гафуров. По его мнению, за эти годы общество может полностью утратить вариативность образования.

Родителей объединяет одно: страх, что школа на ближайшие 10 лет окончательно превратится в бездушный конвейер по заполнению бланков. Вузы уже сейчас получают абитуриентов с отличными баллами, но с нулевой способностью к диалогу. Я считаю, что ЕГЭ необходимо срочно дополнять живыми человеческими форматами. Иначе мы воспитаем не творцов, а калькуляторов. В старшей школе исчезают креативные проекты, групповые исследования и споры с учителем. Школа окончательно смиряется с ролью тренажерного зала для тестов, — высказался Гафуров.

Он отметил, что качественные изменения экзамена могут спасти ситуацию. Например, тестовую часть можно заменить на задачи с развернутым ответом и устное выступление. Преподаватель призвал не только переосмыслить формат ЕГЭ, но и вернуть в школы живую дискуссию между педагогами и учениками, а также поощрять в детях мышление, а не зазубривание.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявила, что ЕГЭ невозможно отменить из-за отсутствия подходящей альтернативы. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и отвечает запросу общества на справедливость.