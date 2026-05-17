17 мая 2026 в 07:23

Россиян предупредили о росте мошеннических схем перед ЕГЭ

Маклаков предупредил о мошенниках, наживающихся на подготовке к ЕГЭ

В интернете фиксируется всплеск мошеннических схем в преддверии единого государственного экзамена, рассказал ТАСС начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков. Злоумышленники используют разные способы обмана школьников, в том числе двухэтапные схемы с продажей «ключей» к заданиям и платных «страховок».

Одна из распространенных схем строится на том, что выпускникам предлагают «персональный подбор ключей» к вариантам работ. После этого школьников убеждают перевести деньги за так называемый «пакет гарантированной страховки». Затем мошенники требуют оплату за видеокурс, который якобы подготовлен составителями КИМ и содержит «методики быстрого запоминания».

Период в преддверии проведения единого государственного экзамена традиционно сопровождается всплеском мошеннических схем, — отметил Маклаков.

Он также сообщил, что в Сети появляются фишинговые сайты. На них школьникам предлагают оплатить «доступ к материалам» или «ускоренную подготовку» к экзамену. Фиксируются объявления о продаже фейковых ответов, которые выдают за якобы слитые в интернет задания и решения ЕГЭ.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что утечка экзаменационных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) невозможна из-за действующих мер защиты. В ведомстве также предупредили об активизации мошенников перед началом основного периода ЕГЭ-2026.

