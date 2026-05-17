«Массированная атака»: Собянин назвал число сбитых на подлете БПЛА Собянин: силы ПВО за сутки сбили свыше 120 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Российские силы ПВО за полные сутки сбили свыше беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших по направлению к Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. При этом, судя по его сообщениям, с начала суток уничтожили уже больше 80 БПЛА.

Силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки. За последние сутки сбито больше 120 БПЛА, — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.