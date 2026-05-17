На территорию Шереметьево упали обломки беспилотника

На территорию московского аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника, сообщила пресс-служба аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал, ничего не повреждено.

На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков БПЛА. Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее пассажиров в Шереметьево попросили отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов. В пресс-службе авиагавани уточнили, что действие временных ограничений продолжается. Аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

До этого стало известно, что в ходе ночной атаки беспилотников на Подмосковье трое человек погибли и еще пятеро пострадали. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, силы ПВО продолжают отражать удары.

Утром сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей.