В Шереметьево пассажиров попросили уйти от окон из-за атак БПЛА

Пассажиров в Шереметьево попросили отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов, сообщили в пресс-службе авиагавани. Действие временных ограничений продолжается. Аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.