Новую группу беспилотников сбили на подлете к Москве Собянин: силы ПВО сбили еще шесть беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны сбили еще шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков БПЛА уже работают сотрудники профильных ведомств.

ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Таким образом, с начала текущих суток ПВО сбила 80 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. При этом за целые сутки, судя по сообщениям Собянина, уничтожили уже свыше 120 БПЛА.

Ранее мэр Москвы сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.

До этого стало известно, что в ходе ночной атаки беспилотников на Подмосковье трое человек погибли и еще пятеро пострадали. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, силы ПВО продолжают отражать удары.