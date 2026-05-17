Количество уничтоженных над территорией Москвы дронов ВСУ перевалило за 100 Собянин: ПВО уничтожила более 120 вражеских беспилотников за сутки

За последние сутки силами ПВО было сбито более 120 беспилотников над территорией Москвы, рассказал мэр города Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, отражение массированной атаки продолжается.

Силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки. За последние сутки сбито больше 120 БПЛА, — сообщил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил: в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.

До этого стало известно, что в ходе ночной атаки беспилотников на Подмосковье трое человек погибли и еще пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Силы ПВО продолжают отражать удары, отметил он.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.