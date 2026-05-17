Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с долгами за ЖКУ Доцент Щербаченко: мошенники рассылают сообщения о фейковом долге за ЖКУ

Мошенники используют новую схему обмана, рассылая сообщения о якобы существующем долге за ЖКУ, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники маскируются под управляющую компанию, чтобы вынудить человека перейти по фишинговой ссылке или сообщить личные данные.

Вам приходит сообщение: «У вас долг за ЖКУ». Внутри него — ссылка для оплаты или подтверждения данных. Будьте осторожны, это не управляющая компания, а мошенники. Какие признаки новой схемы злоумышленников? Во-первых, поступает СМС, сообщение в мессенджер или звонок, где вас «информируют» о задолженностях, перерасчетах, замене счетчиков, ошибочно внесенных платежах. Затем, манипулируя доверием, они называют для идентификации последние четыре цифры вашей карты или телефона. Торопят, требуют подтвердить или отменить задолженность или операцию, а также назвать код из СМС, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и говорить посторонним лицам коды из СМС. По его словам, лучше вообще не отвечать незнакомым абонентам, особенно если речь в разговоре сразу заходит о финансах.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают дачникам фейковые уведомления о нарушениях. В письмах предлагают оплатить штраф со скидкой по вредоносной ссылке.