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06 июня 2026 в 17:05

«Несостоятельны»: в МИД России разнесли ООН за реакцию на преступление ВСУ

В МИД РФ сочли несостоятельным заявление ООН о верификации атаки на Старобельск

Представители иностранных СМИ на месте трагедии в Старобельске в ЛНР Представители иностранных СМИ на месте трагедии в Старобельске в ЛНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Утверждения секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности проверить информацию о произошедшем в Старобельске несостоятельны, сообщили в Министерстве иностранных дел России. Москва готова организовать визит делегации на место удара Вооруженных сил Украины. Представитель замглавы ведомства Александр Алимов подчеркнул, что отказ секретариата связан с якобы отсутствием доступа к месту инцидента, но российская сторона готова обеспечить приезд делегации ООН в Старобельск.

Александр Алимов подчеркнул, что утверждения секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, — сказано в сообщении.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке украинских военных на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, который входит в состав Луганского государственного педагогического университета. В результате удара погиб 21 человек. Еще более 40 человек получили ранения.

Также Пасечник информировал, что студентов Старобельского колледжа распределят для продолжения обучения в другие учебные заведения. Он подчеркнул, что планируется найти решения, позволяющие молодежи не прерывать образование. Также глава ЛНР отметил необходимость обеспечить качественную подготовку студентов.

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