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06 июня 2026 в 17:10

«Купаемся в тепле»: москвичей предупредили о приближении жары

Синоптик Шувалов: температура в Москве в начале недели приблизится к 30 градусам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Температура воздуха в Москве приблизится к 30-градусной отметке в начале следующей недели, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Это связано с поступлением теплого воздуха с южного и юго-западного направлений.

В начале следующей недели может быть даже плюс 24 — плюс 29 градусов. То есть мы потихонечку, за счет того, что вынос идет с юга и юго-запада, мы потихонечку будем подбираться к 30-градусной отметке по температуре... После 10-дневного периода с отрицательной аномалией мы наконец-то купаемся в тепле, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву и Московскую область завтра, 7 июня, придет настоящее лето. Ожидается духота.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что самые отрицательные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, в это время пыльца накапливается в воздухе. По его словам, сильный ветер, напротив, сдувает пыльцу с деревьев и быстро ее рассеивает, снижая количество аллергенов.

Александр Шувалов
Москва
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синоптики
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