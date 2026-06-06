Россиянка шесть часов просидела в тюрьме с мексиканскими проститутками

18-летняя модель из Санкт-Петербурга попала под стражу в Мексике после того, как ее приняли за возможную нелегальную работницу секс-индустрии, пишет Telegram-канал SHOT. По его сведениям, девушка пробыла в заключении около шести часов.

Россиянка прилетела в Мексику по приглашению модельного агентства, однако на паспортном контроле у нее возникли проблемы из-за туристической визы и неясностей с целью поездки. По словам пострадавшей, из-за растерянных ответов пограничники заподозрили нелегальную деятельность и задержали ее.

У россиянки изъяли телефон и личные вещи, после чего поместили в помещение временного содержания. Позднее она смогла связаться с матерью, которая начала подтверждать ее модельный контракт. После нескольких часов проверок документов и допросов девушку отпустили, признав легальность ее поездки.

Ранее сообщалось, что приемная дочь петербургской пианистки Марины Романовой пропала в Мексике, после того как покинула приют по достижении совершеннолетия. Родственники считают, что к исчезновению могут быть причастны местные криминальные структуры и представители власти.