Мошенники начали «окучивать» дачников фейковыми штрафами

Мошенники рассылают дачникам фейковые уведомления о нарушениях, сообщили в пресс-службе Росреестра. В письмах предлагают уплатить штраф со скидкой по вредоносной ссылке.

Единственным документом, на основании которого может и должен быть уплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания, — говорится в сообщении ведомства.

Заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов уточнил, что такое постановление подписывает главный государственный инспектор или его заместитель. Только после этого его заверяют печатью территориального органа.

Документ вручается лично, направляется заказным письмом или через портал «Госуслуги». В ведомстве подчеркнули, что постановления о штрафах не рассылаются через СМС или мессенджеры.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники обманывают пенсионеров, обещая им денежный выигрыш. По его словам, мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, выдавая себя за представителей официальных структур.