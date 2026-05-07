07 мая 2026 в 10:12

Раскрыта хитрая схема мошенников по обману пенсионеров

Доцент Щербаченко: мошенники заманивают пенсионеров, обещая денежный приз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Злоумышленники обманывают пенсионеров, обещая им денежный выигрыш, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, выдавая себя за представителей официальных структур.

В последнее время в российских регионах участились случаи телефонного мошенничества, направленного на пенсионеров и пожилых людей. Первым делом поступает звонок на стационарный телефон. Мошенник, представляясь сотрудником администрации города, мэрии или другого официального органа, сообщает пожилому человеку, что тот стал победителем какой-либо акции или лотереи. Для «оформления подарка» или «получения денежного приза» у пенсионера под разными предлогами выпрашивают конфиденциальные данные, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что, получив доступ к личному кабинету на портале «Госуслуг» или к банковскому счету жертвы, злоумышленники берут кредиты на имя пожилого человека, оформляют микрозаймы или просто опустошают его сбережения. По словам доцента, после этого обманутые люди, поверившие в «выигрыш», обращаются в администрацию города, но остаются ни с чем.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что банкам необходимо усилить контроль за операциями пенсионеров, особенно за нетипичными, чтобы эффективнее бороться с мошенниками. По его мнению, запрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника и самозапрета на кредиты недостаточно для значительного снижения числа жертв аферистов.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
