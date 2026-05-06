Юрист придумал, как усилить меры защиты пенсионеров от мошенников

Банковским организациям нужно усилить мониторинг и блокировку нетипичных операций пенсионеров — это поможет в борьбе с мошенниками, заявил Lenta.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, запрета на сделки с недвижимостью без личного участия собственника и самозапрета на кредиты недостаточно для того, чтобы существенно снизить число жертв аферистов.

Перспективным механизмом можно считать двойное подтверждение юридически значимых операций. Например, при попытке продажи жилья или оформления займа нужно уведомлять доверенное лицо — родственника или социального работника. Также стоит расширить практику финансовых лимитов и периода охлаждения, чтобы пожилой человек мог отменить подозрительную операцию без последствий, — подчеркнул Хаминский.

Он отметил, что, помимо этого, важны просветительские меры. По его мнению, нужно регулярно информировать пенсионеров о схемах обмана, а также обучать их базовым навыкам цифровой безопасности. Только комплексный подход поможет решить проблему мошенничества в отношении пожилых россиян, заключил эксперт.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. По его словам, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.