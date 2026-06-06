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06 июня 2026 в 17:06

Два человека пострадали при атаках ВСУ на автомобиль и мотоцикл

Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Два человека пострадали при ударах дронов ВСУ по автомобилю и мотоциклу в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Атаки произошли в хуторе Церковный и в селе Ясные Зори.

В Белгородском округе в хуторе Церковный в результате атаки дрона на автомобиль у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения руки. В селе Ясные Зори <...> мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы первую помощь оказали в Октябрьской районной больнице, — говорится в сообщении.

Ранее четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Среди них мирный житель и три бойца подразделения «Орлан». В оперштабе отметили, что из-за атак ВСУ в Белгородском округе пробита кровля частного дома, а в селе Белянка дрон сдетонировал на парковке, из-за чего повреждены 12 машин.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на город. По его словам, пострадавших отправили домой после того, как они получили медицинскую помощь.

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Россия
Белгородская область
атаки БПЛА
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