17 мая 2026 в 06:44

Премьер Великобритании решил уйти в отставку по собственному желанию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует добровольно покинуть свой пост, сообщил колумнист Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в британском правительстве. По его словам, премьер уже поделился своими намерениями с близкими друзьями.

Один из неназванных членов кабинета министров в разговоре с Ходжесом заявил, что глава правительства осознает сложившуюся политическую ситуацию. При этом, как отмечается, Стармер намерен покинуть должность «достойно». Когда именно может прозвучать официальное заявление, пока неизвестно.

Ранее стало известно о намерении экс-министра здравоохранения Великобритании Уэза Стритинга участвовать в любой избирательной кампании, чтобы попытаться сместить Стармера. Он также подчеркнул, что «знает, как победить».

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. В частности, он назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках. Он также заявил, что трудно вечно приукрашивать постоянную и полную некомпетентность британского лидера.

