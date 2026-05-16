16 мая 2026 в 19:16

У Стармера появился неожиданный конкурент

Бывший глава Минздрава Британии Стритинг объявил об участии в выборах

Кир Стармер Фото: Lauren Hurley/No. 10 Downing Str/Global Look Press
Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг в эфире Sky News объявил о намерении участвовать в любой избирательной кампании, чтобы попытаться сместить действующего лидера правящей Лейбористской партии и премьер-министра Кира Стармера. Экс-глава Минздрава также подчеркнул, что «знает, как победить».

Нам требуется надлежащий выборный процесс с участием лучших кандидатов, и я буду в нем участвовать, — заявил политик.

Стринг также призвал Стармера «определить четкий график передачи лидерства» и «дать министрам свободу выдвигать того, кого они хотят видеть лидером партии и премьер-министром».

Политик предупредил, что если Лейбористская партия не изменит свой курс, то по итогам выборов 2029 года ее может сменить правопопулистская партия Reform UK.

Ранее Стритинг объявил об отставке из-за утраты доверия к Стармеру. Стритинг также выразил сомнение в том, что Стармер сможет привести Лейбористскую партию к следующим всеобщим выборам.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. В частности, он назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках.

Европа
Великобритания
выборы
Кир Стармер
