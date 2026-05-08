Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В соцсетях он назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках.

Стармер, похоже, не способен учиться на своих ошибках. Он хочет продолжать разрушать Великобританию, несмотря на то, что добился худших в истории результатов на местных выборах. Его заставят уйти в отставку, хотя он и цепляется за свой пост, — написал Дмитриев.

Он также заявил, что трудно вечно приукрашивать постоянную и полную некомпетентность британского лидера. Прежде сам Стармер исключил возможность своей отставки, несмотря на ожидаемое поражение лейбористов на региональных выборах.

Дмитриев назвал Стармера «хаосом» и заявил, что народ сместит его, чтобы защитить британский образ жизни. Этот комментарий стал ответом на слова самого премьера, который, как передает телеканал Sky News, пообещал не погружать страну в хаос.

Ранее глава РФПИ заявил: энергетический кризис в ЕС возник из-за того, что страны-участницы отказались приобретать российские энергоресурсы. Он обратил внимание на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается объяснить экономические трудности в Европе «рыночными колебаниями». Однако подлинная причина заключается в неверной политике руководства ЕС и Британии.