Дмитриев назвал истинные причины энергетического кризиса в ЕС Дмитриев заявил, что кризис в ЕС связан с отказом от российских энергоносителей

Энергетический кризис в Европейском союзе возник из-за того, что страны-участницы отказались приобретать российские энергоресурсы, написал на своей странице в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он обратил внимание на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается объяснить экономические трудности в Европе «рыночными колебаниями». Однако подлинная причина заключается в неверной политике руководства ЕС и Великобритании.

[Глава Европейской комиссии] Урсула [фон дер Ляйен], [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Кая [Каллас], [Фридрих] Мерц и [премьер-министр Соединенного Королевства Кир] Стармер несут ответственность за ошибочные решения и кризис, — заявил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев указывал, что авиационный кризис наступил в мире из-за подорожания горючего и усугубления обстановки на энергетическом рынке. Он полагает, что случившийся коллапс — это только предвестие гораздо более масштабных потрясений в иных отраслях глобальной экономики.

До этого Дмитриев высказал мнение, что страны, отказывающиеся от использования российской энергии, столкнутся с естественным отбором. По словам главы РФПИ, мировые державы осознали такую необходимость ради диверсификации своих энергетических портфелей.