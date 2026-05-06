06 мая 2026 в 07:30

Дмитриев предрек миру новые потрясения вслед за авиационным кризисом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В мире наступил всеобщий авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо и обострением ситуации на энергетическом рынке, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его мнению, произошедший коллапс является лишь предвестником куда более серьезных потрясений в других секторах мировой экономики.

В мае было отменено 12 тыс. рейсов [по всему миру]. Как и предсказывалось, мировой авиационный шок быстро распространяется и является предвестником более серьезных потрясений в других секторах, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

До этого Дмитриев говорил, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории. По его словам, причиной становится рекордный рост цен на нефть.

Власть
РФПИ
Кирилл Дмитриев
энергетика
топливо
кризисы
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
