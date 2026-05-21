Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:45

В Кремле не увидели рисков дефицита топлива из-за ударов дронами по НПЗ

Песков: Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кремле не ожидают рисков дефицита топлива на фоне продолжающихся атак беспилотников ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, Министерство энергетики России на постоянной основе контролирует ситуацию с обеспечением топливом.

Пресс-секретарь также отметил, что в ряде регионов возможно временное снижение объемов производства, которые связано с сезонными профилактическими работами. При этом система в целом остается сбалансированной и способна компенсировать такие колебания.

Нет, Кремль не видит таких рисков. <...> Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано с сезонными профилактическими работами, — заявил Песков.

До этого Песков заявил, что был достигнут прогресс по строительству газопровода «Сила Сибири — 2». По его словам, РФ еще не подошла к финализации соглашения с КНР, но конкретный результат будет в ближайшее время.

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Великобритания и европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями на топливном рынке без российских нефтепродуктов. По его словам, Европа обращается к России с мольбой.

Власть
Дмитрий Песков
топливо
НПЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Кубани анонсировал открытие центра реабилитации для ветеранов СВО
В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России
Путин и Лукашенко по видео проводят ядерные учения ВС России и Белоруссии
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.