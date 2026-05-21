В Кремле не увидели рисков дефицита топлива из-за ударов дронами по НПЗ

В Кремле не ожидают рисков дефицита топлива на фоне продолжающихся атак беспилотников ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, Министерство энергетики России на постоянной основе контролирует ситуацию с обеспечением топливом.

Пресс-секретарь также отметил, что в ряде регионов возможно временное снижение объемов производства, которые связано с сезонными профилактическими работами. При этом система в целом остается сбалансированной и способна компенсировать такие колебания.

Нет, Кремль не видит таких рисков. <...> Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано с сезонными профилактическими работами, — заявил Песков.

До этого Песков заявил, что был достигнут прогресс по строительству газопровода «Сила Сибири — 2». По его словам, РФ еще не подошла к финализации соглашения с КНР, но конкретный результат будет в ближайшее время.

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Великобритания и европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями на топливном рынке без российских нефтепродуктов. По его словам, Европа обращается к России с мольбой.