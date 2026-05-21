Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 14:28

Российский миллиардер Смирнов разбился в Ленобласти: карьера, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

21 мая стало известно, что российский миллиардер Михаил Смирнов насмерть разбился на мотоцикле в Ленобласти. Что известно об инциденте, кто виновен в гибели бизнесмена, как развивалась его карьера?

Что произошло в Ленобласти, где было смертельное ДТП, подробности

По данным СМИ, Михаил Смирнов погиб на трассе в Ленобласти около 13:30 20 мая. Смирнов на мотоцикле Triumph Bonneville T120 на трассе в Приозерском районе выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Haval.

Известно, что Смирнов был в полной мотоциклетной экипировке. Полиция сообщила, что он не справился с управлением в районе поселка Мичуринское и умер до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

СМИ отмечают, что Смирнов был известен полиции как «серийный» нарушитель правил дорожного движения: за последние два года он 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в 18 случаях — за превышение скорости. Кроме того, у мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение нужной категории.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем занимался Михаил Смирнов, какой у него бизнес

Михаил Смирнов — крупный петербургский предприниматель, который в 2024 году занял 108-е место в списке российских миллиардеров с состоянием 7,79 млрд рублей. Тогда его основным активом называли компанию «Нева Ойл».

Смирнов родился в Ленинграде в 1972 году. Начал карьеру в инвестиционной компании «АВК» в марте 1995 года, а к ноябрю 2000 года стал гендиректором ООО «АВК-Ценные бумаги». В дальнейшем Смирнов перешел на работу в руководство Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития (СПбБРР), а после — в банк «Санкт-Петербург».

Параллельно в конце 2000-х — начале 2010-х Смирнов активно занимался бизнесом: у него были интересы в ресторанном бизнесе, консалтинге, строительстве и финансовых услугах. Всего с его именем связаны 19 компаний, однако к 2026 году шесть из них уже ликвидированы, из капитала 13 организаций он вышел.

Ключевыми его активами к 2024 году стали Балтийская топливная компания (БТК), где он был председателем совета директоров, и «Нева Ойл», входившая в БТК. Это один из крупнейших операторов бункеровочного рынка Северо-Запада, специализирующийся на заправке судов топливом в портах.

В открытых источниках нет информации о семье или детях Михаила Смирнова.

Читайте также:

Бесчеловечная атака ВСУ на Сызрань 21 мая: сколько погибших, подробности

Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки

Погибла «Девочка-война» Ксения Добромилова: кто виноват в аварии, ДТП Navai

Общество
Ленобласть
погибшие
ДТП
миллиардеры
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Кубани анонсировал открытие центра реабилитации для ветеранов СВО
В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России
Путин и Лукашенко по видео проводят тренировку ВС России и Белоруссии
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.