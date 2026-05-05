Погибла «Девочка-война» Ксения Добромилова: кто виноват в аварии, ДТП Navai

Звезда клипа HammAli & Navai «Девочка-война» Ксения Добромилова погибла в ДТП в Москве, а вскоре в аварию попал и сам рэпер Navai. Связаны ли ДТП Наваи Бакирова и Добромиловой, кто виновник, чем была известна актриса?

Как погибла Ксения Добромилова, что с ней случилось

Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai «Девочка-война», погибла в Москве 5 мая. Это произошло на Большой Дорогомиловской улице.

Ксения снимала сходку байкеров, которая проходила в Дорогомилово. В какой-то момент она попыталась сделать фотографию мототрюка — проезда на заднем колесе. В результате один из байкеров сбил девушку.

Ксения скончалась на месте от полученных травм. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла ей помочь.

Кто виновник ДТП с Ксенией Добромиловой

СМИ пишут, что Добромилову сбил 32-летний Максим З. Он попытался проехать по улице на одном колесе, но не справился с управлением, влетел в фотографа и видеографа, после чего сам вылетел с байка и пролетел еще порядка 50–100 метров. После столкновения мужчина вылетел на проезжую часть и повредил Mitsubishi.

У байкера — ушибы рук и плеча, растяжение связок голеностопа. От госпитализации он отказался и был задержан полицией на месте.

Чем была известна Ксения Добромилова, попадала ли раньше в ДТП

Ксении Добромиловой было 34 года. Она активно вела соцсети, продвигала байкерскую культуру и бренды одежды для мотоциклистов. Девушка окончила Театральный колледж им. Л. А. Филатова (актриса музыкального театра) и Институт теле- и радиовещания «Останкино» (телерадиоведущая), служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла.

Добромилова стала широко известна в 2019 году после роли в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война».

В мае 2023 года девушка попала в ДТП на мотоцикле в центре Москвы, столкнувшись с Mercedes на Пресненской набережной. Тогда она сломала лучевую кость, ушибла бедро и повредила нос, проходила лечение в Институте Склифосовского.

В интервью Ксения говорила, что осознает риск, связанный с мотоспортом.

«Я мотофотограф и видеограф. И я рискую жизнью, чтобы снимать это», — подписывала она эффектные кадры с трюками.

Связана ли авария Navai 5 мая со смертью Добромиловой

Вскоре после сообщений о смерти Добромиловой стало известно, что рэпер Navai тоже попал в ДТП в столице. Ferrari 488 Pista Наваи Бакирова врезалась в светофор на Зубовском бульваре. Предварительно, никто не пострадал, сработали подушки безопасности. С артистом в машине был пассажир. Некоторые Telegram-каналы писали, якобы Бакиров пытался сделать так, чтобы его не узнали, и переоделся.

Наваи Бакиров Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сообщается, что автомобиль мог двигаться с существенным превышением скорости: на Зубовском бульваре спорткар развернуло, он вылетел на бордюр и ударился об ограничители. После этого машина подскочила вверх и упала.

Стоимость разбитого автомобиля оценивается в 47–68 миллионов рублей. У спорткара снесена передняя часть, отлетели колеса, есть вмятины по кузову.

Связаны ли между собой ДТП Бакирова и Добромиловой, неизвестно. В соцсетях высказываются предположения, что рэпер мог попасть в аварию, узнав о смерти Добромиловой.

