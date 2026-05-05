День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 13:40

«Искандеры» разнесли цели в Полтаве и Запорожье: удары по Украине 5 мая

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В начале мая ВС РФ резко нарастили интенсивность ударов по целям на Украине, пишут военкоры. Сколько ракет и БПЛА запустили в ночь на 5 мая, какие цели поражены, где разрушены логистика и объекты ВСУ?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 5 мая

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 5 мая Россия запустила по целям на Украине 11 баллистических ракет «Искандер-М» и 164 ударных БПЛА. Применялись беспилотники «Герань», «Гербера» и «Италмас» различных моделей, а также дроны-имитаторы «Пародия».

ВСУ подтверждают попадание восьми баллистических ракет и 14 ударных БПЛА в 14 районах, а также «падение обломков» в 10 районах. Эти данные могут быть неточными и неполными.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об утреннем ударе по порту Одессы

Утром 5 мая ВС РФ нанесли внезапный удар по порту Одессы. Вторичную детонацию слышали жители города.

«Деталей не знаю, но пара прилетов [была] полчаса назад в порт Одессы, были взрывы с детонацией», — сообщили источники координатора подполья Сергея Лебедева.

Telegram-канал «Герань: Черный ящик» уточняет: применялись БПЛА «Герань-2» и реактивные «Герань-3»

«Около 09:50 были нанесены удары по территории Одесского портового перевалочного комплекса. В результате нанесения удара было поражено судно, зашедшее в порт Одессы под флагом Островов Кука. Также в результате удара были поражены контейнеры на контейнерной площадке после соответствующей выгрузки с судна», — сообщил источник.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель поразили под Киевом 5 мая

Telegram-канал «Хроники Гераней» показал последствия ударов российских БПЛА в Броварах и Вышгороде Киевской области. Украинские власти официально подтвердили поражение «промышленного предприятия».

Лебедев называет это «демонстрационным и проверочным ударом» с целью разведки позиций ПВО под Киевом.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по логистике Украины 5 мая

Власти Украины официально подтвердили серию российских ударов по тепловозам «Укрзализницы».

«Полтавщина. Российский беспилотник попал между рельсами рядом с тепловозом. Без пострадавших. Вагон был поврежден, в результате взрыва произошло возгорание. Еще один российский удар — по станции на Днепропетровщине. Во время атаки БПЛА был поврежден электровоз, находившийся на рельсах», — сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Еще один удар был нанесен около 07:30. «Герань» попала в вагон на Сортировочной станции в Харькове.

«Вокруг вагонов на Харькове-Сортировочном оцепление. Интересно, что же там накрыли», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Какие цели разнесли российские «Искандеры» 5 мая

Между 3 и 4 часами ночи ВС РФ нанесли несколько ракетных ударов по целям на Украине. ВСУ (согласно их собственному заявлению) сумели перехватить лишь одну баллистическую ракету «Искандер-М».

AMK Mapping пишет, что «Искандеры» поразили неизвестную цель около города Черкассы. Подробностей пока нет.

Под Полтавой «Искандер-М» ударил в технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) «Базилевщина» — один из ключевых объектов, относящихся к газопроводу «Союз» (принадлежит «Нафтогазу» Украины). Судя по данным спутниковой системы FIRMS, на объекте начался мощнейший пожар.

Еще два «Искандера» ударили по заводу «Искра» в городе Запорожье, который занимается производством радарных систем. «Искра» входит в число стратегических оборонных предприятий Украины. FIRMS фиксирует мощный пожар на месте удара.

Наконец, еще две баллистические ракеты ударили по станции нефтеперекачки «Перещепино» и расположенной при ней электроподстанции ПС 150/10 кВ «Звезда» к северу от Днепропетровска. Станция входит в систему нефтепровода «Дружба».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Более 1000 «Гераней» и утренний «Искандер»: удары по Украине 4 мая

Путин снял главу Дагестана: чем запомнился Сергей Меликов, кто его заменит

Гроза в День Победы? Чего ждать, прогноз погоды в Москве на 9 мая

Россия
Украина
удары по Украине
Одесса
нефтегаз
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.