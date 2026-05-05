«Искандеры» разнесли цели в Полтаве и Запорожье: удары по Украине 5 мая

В начале мая ВС РФ резко нарастили интенсивность ударов по целям на Украине, пишут военкоры. Сколько ракет и БПЛА запустили в ночь на 5 мая, какие цели поражены, где разрушены логистика и объекты ВСУ?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 5 мая

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 5 мая Россия запустила по целям на Украине 11 баллистических ракет «Искандер-М» и 164 ударных БПЛА. Применялись беспилотники «Герань», «Гербера» и «Италмас» различных моделей, а также дроны-имитаторы «Пародия».

ВСУ подтверждают попадание восьми баллистических ракет и 14 ударных БПЛА в 14 районах, а также «падение обломков» в 10 районах. Эти данные могут быть неточными и неполными.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об утреннем ударе по порту Одессы

Утром 5 мая ВС РФ нанесли внезапный удар по порту Одессы. Вторичную детонацию слышали жители города.

«Деталей не знаю, но пара прилетов [была] полчаса назад в порт Одессы, были взрывы с детонацией», — сообщили источники координатора подполья Сергея Лебедева.

Telegram-канал «Герань: Черный ящик» уточняет: применялись БПЛА «Герань-2» и реактивные «Герань-3»

«Около 09:50 были нанесены удары по территории Одесского портового перевалочного комплекса. В результате нанесения удара было поражено судно, зашедшее в порт Одессы под флагом Островов Кука. Также в результате удара были поражены контейнеры на контейнерной площадке после соответствующей выгрузки с судна», — сообщил источник.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель поразили под Киевом 5 мая

Telegram-канал «Хроники Гераней» показал последствия ударов российских БПЛА в Броварах и Вышгороде Киевской области. Украинские власти официально подтвердили поражение «промышленного предприятия».

Лебедев называет это «демонстрационным и проверочным ударом» с целью разведки позиций ПВО под Киевом.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по логистике Украины 5 мая

Власти Украины официально подтвердили серию российских ударов по тепловозам «Укрзализницы».

«Полтавщина. Российский беспилотник попал между рельсами рядом с тепловозом. Без пострадавших. Вагон был поврежден, в результате взрыва произошло возгорание. Еще один российский удар — по станции на Днепропетровщине. Во время атаки БПЛА был поврежден электровоз, находившийся на рельсах», — сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Еще один удар был нанесен около 07:30. «Герань» попала в вагон на Сортировочной станции в Харькове.

«Вокруг вагонов на Харькове-Сортировочном оцепление. Интересно, что же там накрыли», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО

Какие цели разнесли российские «Искандеры» 5 мая

Между 3 и 4 часами ночи ВС РФ нанесли несколько ракетных ударов по целям на Украине. ВСУ (согласно их собственному заявлению) сумели перехватить лишь одну баллистическую ракету «Искандер-М».

AMK Mapping пишет, что «Искандеры» поразили неизвестную цель около города Черкассы. Подробностей пока нет.

Под Полтавой «Искандер-М» ударил в технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) «Базилевщина» — один из ключевых объектов, относящихся к газопроводу «Союз» (принадлежит «Нафтогазу» Украины). Судя по данным спутниковой системы FIRMS, на объекте начался мощнейший пожар.

Еще два «Искандера» ударили по заводу «Искра» в городе Запорожье, который занимается производством радарных систем. «Искра» входит в число стратегических оборонных предприятий Украины. FIRMS фиксирует мощный пожар на месте удара.

Наконец, еще две баллистические ракеты ударили по станции нефтеперекачки «Перещепино» и расположенной при ней электроподстанции ПС 150/10 кВ «Звезда» к северу от Днепропетровска. Станция входит в систему нефтепровода «Дружба».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

