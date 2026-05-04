Путин снял главу Дагестана: чем запомнился Сергей Меликов, кто его заменит

Президент России отправил в отставку главу Дагестана Сергея Меликова и подписал назначение врио главы региона. Почему Меликов уходит в отставку, чем запомнился период его руководства, кто пришел ему на смену?

Что известно об отставке главы Дагестана Сергея Меликова

4 мая опубликован официальный указ президента России Владимира Путина об увольнении Сергея Меликова с поста главы Дагестана.

«В связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий <...> принять отставку главы Республики Дагестан Меликова С. А. по собственному желанию», — гласит текст указа.

О том, что Меликов уходит в отставку, было известно заранее: Путин объявил об этом в ходе встречи с представителями Народного собрания Дагестана 30 апреля. Тогда в Кремль прибыли депутаты Госдумы от Дагестана, глава Народного собрания, республиканские депутаты и глава Махачкалы. Путин напомнил, что срок полномочий Меликова должен был закончиться в сентябре 2026 года.

«Он многое сделал. Но он переходит на другую работу», — объявил президент.

Telegram-канал «Спросите у Расула» со ссылкой на собственные источники утверждает, что Сергей Меликов переходит в Совет Федерации, но представлять Дагестан не будет. Данная информация официально не подтверждена.

Чем запомнится руководство Сергея Меликова, что происходило в Дагестане

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 5 октября 2020 года в статусе врио, в октябре 2021 года находился в должности главы республики.

Местные СМИ ставят ему в заслугу борьбу с пандемией коронавируса. На момент прихода нового руководителя Дагестан занимал пятое место в России по заболеваемости, смертность от COVID-19 глава республики назвал катастрофой. Меликову удалось привлечь федеральные средства и в краткие сроки создать новые медицинские центры и полевые госпитали.

Меликова называют непреклонным борцом с коррупцией. С начала его работы в республике массово возбуждали дела по коррупционным статьям. Одним из самых громких стал арест в 2025 году бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, у которого конфисковали имущество более чем на миллиард рублей.

В октябре 2023 года крайне негативный резонанс получила ситуация, когда толпа из более чем тысячи дагестанцев захватила аэропорт Махачкалы Уйташ. Поводом стал фейк об эвакуации в республику израильских евреев после начала войны в секторе Газа. Пострадали 23 полицейских, ущерб составил 285 млн рублей. Меликов назвал акцию беспределом, вдохновленным экстремистскими Telegram-каналами.

23 июня 2024 года произошли террористические нападения в Дербенте и Махачкале: выходцы из села Сергокала, среди которых были двое сыновей главы Сергокалинского района, атаковали синагоги и церкви в двух городах. В ходе операции силовики уничтожили террористов. Погибло 22 человека, в том числе 17 силовиков и 66-летний священник церкви Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников. Меликов назвал атаки «работой международных террористов».

28 марта 2026 года Дагестан накрыло сильнейшее за 100 лет наводнение. Проливные дожди размыли многие автомобильные и железные дороги, разрушили мосты, затопили сотни больших и малых населенных пунктов. Массовые отключения света коснулись 500 тыс. человек (15% всего населения республики). В Махачкале и в целом Хасавюртовском районе был объявлен режим ЧС. Сточные воды из городской канализации отравили побережье Каспийского моря. Меликов назвал причиной катастрофы рекордные осадки, а претензии к руководству Махачкалы и Дагестана — «необоснованными».

Это спровоцировало слухи о скорой отставке главы Дагестана, которые вскоре подтвердил Путин.

Кто возглавит Дагестан после отставки Меликова, кто такой Федор Щукин

4 мая указом президента России врио главы Дагестана был назначен председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. 30 апреля его кандидатуру выдвинул председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров. Одновременно Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Щукина об уходе в отставку с судейского поста.

Щукину 49 лет, он из Нижегородской области. По данным СМИ, он строил карьеру как юридический консультант, после был избран районным депутатом и председателем суда. В феврале 2024 года Путин назначил Щукина председателем ВС Дагестана.

СМИ отмечают, что 30 апреля Аскендеров предложил назначить замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова и премьером Дагестана: «Думаю, что такой тандем будет удачным». Президент это предложение поддержал. Эксперты отмечают, что его политический вес в республике будет очень высоким.

«Коммерсант» назвал назначение Щукина на пост главы Дагестана «национально-кадровой революцией», поскольку впервые в постсоветское время на этот пост выдвигается русский чиновник. Ранее все главные должности делились между тремя титульными нациями.

«Это продолжение кадровых экспериментов, которые центр производит, пытаясь найти оптимальную формулу власти», — считает политолог Виталий Иванов.

