Еврокомиссия подтвердила проведение в Брюсселе первых учений, направленных на отработку механизмов коллективной обороны внутри Евросоюза. Мероприятие организовано на уровне послов в рамках комитета по политике и безопасности, сообщила журналистам представитель ЕК Анита Хиппер, трансляция ее выступления доступна на сайте ЕК.

Да, действительно такая встреча проходит сегодня в комитете ЕС по политике и безопасности на уровне послов. Там сегодня пройдет дискуссия на основе оценки различных сценариев, — заявила Хиппер.

Основное внимание в ходе тренировок уделено практическому применению статьи 42.7 Договора о Европейском союзе. Она обязывает участников оказывать военную поддержку пострадавшему союзнику.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал решение Североатлантического альянса провести военные учения в Финляндии вблизи российской границы рискованным шагом. В частности, речь шла об артиллерийских учениях Northern Strike 26, которые начались всего в 70 километрах от границы с Российской Федерацией.