24 мая 2026 в 05:31

В Венесуэле заметили активность американских военных

В Каракасе прошли военные учения США на территории посольства

Южное командование США и посольство в Каракасе сообщили о проведении военных учений с участием американских военнослужащих. Согласно публикации в соцсети, мероприятия прошли на территории дипломатической миссии США.

В посольстве заявили, что речь идет об учениях по реагированию американских военных. Подобные действия являются частью системы боевой готовности, подчеркнули в источнике.

Также отмечается, что Вашингтон продолжает реализацию трехэтапного плана в отношении Венесуэлы. Такие меры направлены на обеспечение оперативной готовности армии США, добавили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Япония проведут совместные военные учения с развертыванием ударного наземного ракетного комплекса Typhon на авиабазе Каноя. Система предназначена в том числе для запуска ракет средней и меньшей дальности. Маневры пройдут с 22 июня по 1 июля, а также в сентябре 2026 года.

До этого специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что в случае возникновения угрозы нацбезопасности Россия оставляет за собой право использовать любые виды вооружения, которые сочтет необходимыми. Такими словами он прокомментировал негативную реакцию Запада на ядерные учения России и Белоруссии. По его мнению, столь резкая реакция западных политиков объясняется страхом.

