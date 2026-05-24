В Венесуэле заметили активность американских военных В Каракасе прошли военные учения США на территории посольства

Южное командование США и посольство в Каракасе сообщили о проведении военных учений с участием американских военнослужащих. Согласно публикации в соцсети, мероприятия прошли на территории дипломатической миссии США.

В посольстве заявили, что речь идет об учениях по реагированию американских военных. Подобные действия являются частью системы боевой готовности, подчеркнули в источнике.

Также отмечается, что Вашингтон продолжает реализацию трехэтапного плана в отношении Венесуэлы. Такие меры направлены на обеспечение оперативной готовности армии США, добавили в дипмиссии.

