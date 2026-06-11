В России назвали кощунством осквернение мемориала героям ВОВ в Гюмри Посольство в Армении: РФ возмущена осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри

Россия выражает глубокое возмущение в связи с осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны, сообщило посольство РФ в Ереване в своем Telegram-канале. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что данная кощунственная акция не может расцениваться как обычное хулиганство. О повреждении плит мемориала с указанием городов-героев стало известно 10 июня.

С глубоким возмущением восприняли сообщения об осквернении посвященного героям Великой Отечественной войны мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное хулиганство, — сказано в сообщении.

В посольстве заявили, что произошедшее представляет собой умышленную атаку на общую историческую память. По мнению российских дипломатов, это является попыткой надругательства над Великой Победой.

В ведомстве отметили, что видят острое неприятие случившегося со стороны городских властей и общественности Гюмри. Российская сторона рассчитывает на четкую оценку произошедшего со стороны официальных властей Армении.

Посольство также ожидает принятия исчерпывающих мер по привлечению виновных к ответственности. Кроме того, в дипведомстве надеются на пресечение подобных провокаций в будущем.

Ранее в латвийском городе Иецава неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат, павших в годы Второй мировой войны. Злоумышленники выломали несколько плит из мемориальной стены, разбили их и разбросали обломки. Также была повреждена стена с надписями о павших героях 1944 года на латышском и русском языках.