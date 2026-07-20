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20 июля 2026 в 10:44

Бастрыкин отреагировал на видео с подростком у мемориала в Югорске

Бастрыкин затребовал доклад после трюков подростка на воинском мемориале в ХМАО

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, организованной в связи с инцидентом в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила пресс-служба ведомства. 14-летний подросток прокатился на самокате по гранитной плите мемориала «Воинская слава».

Как сообщили в СК и прокуратуре региона, по факту произошедшего проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). В случае возбуждения уголовного дела подростку может грозить до трех лет лишения свободы, а также крупный штраф.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник, прокатившийся на самокате по мемориальной плите комплекса «Воинская слава», снял свои действия на видео и опубликовал в интернете. На кадрах видно, как юноша без футболки выполняет трюки на территории памятника. Кроме того, он разместил фотографии, на которых сидит рядом с мемориалом и курит.

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