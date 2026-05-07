В Латвии осквернили братское кладбище советских солдат

В латвийском городе Иецава вандалы осквернили братское кладбище советских солдат, передает Sputnik Латвия. На этом месте захоронены военнослужащие, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Вандалы вырвали часть плит из мемориальной стены, разбили их и оставили обломки на земле. Повреждения затронули мемориал с надписью о павших героях 1944 года на латышском и русском языках.

Ранее в Латвии начали штрафовать за публикации с георгиевской ленточкой. По словам активистов, которые выступают за сохранение памятников советским солдатам, контролем публикаций заняты сотрудники государственной безопасности.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения советского воинского захоронения в Вене. По информации российского дипломатического представительства, вандалы нанесли краску на памятник воинам СССР, расположенный на районном кладбище Герстхоф.

Позже памятник на районном кладбище Герстхоф в Вене, который осквернили вандалы, был очищен от загрязнений, сообщило посольство РФ в Австрии. В дипломатическом представительстве добавили, что ожидают принятия дальнейших мер для установления виновных в акте вандализма, а также для предотвращения подобных инцидентов в будущем.