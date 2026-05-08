08 мая 2026 в 23:07

Захарова отреагировала на осквернение могил в Вене аналогией из Библии

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с осквернением воинского захоронения в Вене, передает РИА Новости. Она связала произошедшее с событиями из библейской истории.

Как это похоже на западную Европу — истязать спасителей. Как начали 2 тыс. лет назад, так не могут остановиться, — заявила Захарова.

Ранее посольство РФ в Австрии сообщало, что советский памятник на районном кладбище Герстхоф в Вене, который ранее осквернили вандалы, был очищен от загрязнений. Вандалы нанесли на памятник краску. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Позже австрийские власти пообещали российской стороне тщательно расследовать обстоятельства осквернения советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены. Диппредставительство заявило, что вандалы повредили надгробия советских солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма. В посольстве подчеркнули, что особый цинизм произошедшему придает тот факт, что акт вандализма был совершен накануне памятных мероприятий ко Дню Победы.

