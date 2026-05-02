День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 13:38

Советский памятник в Вене очистили после акта вандализма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Памятник на районном кладбище Герстхоф в Вене, который ранее осквернили вандалы, был очищен от загрязнений, сообщило посольство РФ в Австрии в Telegram-канале. В дипломатическом представительстве добавили, что ожидают принятия дальнейших мер для установления виновных в акте вандализма, а также для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В результате оперативного реагирования посольства Российской Федерации в Австрийской Республике и взаимодействия с австрийскими компетентными ведомствами оскверненный памятник на районном кладбище Герстхоф в Вене был приведен в надлежащее состояние. Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен, — говорится в сообщении.

Об осквернении монумента стало известно в пятницу, 1 мая. Вандалы нанесли на памятник краску. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Латвии начали штрафовать за публикации с георгиевской ленточкой. По словам активистов, которые выступают за сохранение памятников советским солдатам, контролем публикаций заняты сотрудники государственной безопасности.

Европа
Вена
памятники
вандалы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.