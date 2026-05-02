Советский памятник в Вене очистили после акта вандализма

В результате оперативного реагирования посольства Российской Федерации в Австрийской Республике и взаимодействия с австрийскими компетентными ведомствами оскверненный памятник на районном кладбище Герстхоф в Вене был приведен в надлежащее состояние. Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен, — говорится в сообщении.

Об осквернении монумента стало известно в пятницу, 1 мая. Вандалы нанесли на памятник краску. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Латвии начали штрафовать за публикации с георгиевской ленточкой. По словам активистов, которые выступают за сохранение памятников советским солдатам, контролем публикаций заняты сотрудники государственной безопасности.