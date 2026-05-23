Град размером с мячики для пинг-понга обрушился на Сыктывкар SHOT: ливень с крупным градом повредил автомобили и подтопил улицы Сыктывкара

Мощный ливень с градом накрыл Сыктывкар и привел к подтоплениям на городских улицах, передает Telegram-канал SHOT. Жители также наблюдали молнии и сильные осадки в разных районах города, говорится в материале.

Местные жители сообщили, что град достигал размеров мячей для пинг-понга. По их словам, осадки повредили стекла домов и припаркованные автомобили.

Наиболее заметные подтопления образовались на Коммунистической улице и в микрорайоне Емваль. Синоптики ожидают, что ливень в Сыктывкаре прекратится ближе к ночи.

Ранее сильный град прошел в Нижегородской области и превратил несколько автомобилей в «решето». Из-за непогоды часть жителей Володарского округа также осталась без электричества.

До этого сообщалось, что смерч прошелся в Краснодарском крае. Очевидцы рассказали, что заметили природное явление на трассе Армавир — Отрадная. Как пишут в источнике, вихрь срывал крыши с построек у дороги. В ряде районов Кубани также прошли грозы и выпал град.