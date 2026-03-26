Закон о тишине в Республике Коми и Сыктывкаре: правила 2026 года

В Республике Коми, как и в любом другом регионе страны, вопрос соседского шума стоит достаточно остро. Кому не знакома ситуация, когда долгожданный выходной превращается в пытку из-за работающего перфоратора или громкой музыки за стеной. А что уж говорить о ночных часах, когда хочется просто тишины и покоя после тяжелого рабочего дня. Для того чтобы упорядочить эту сферу жизни и защитить права граждан на отдых, в Коми действует региональный закон о тишине, который в 2026 году имеет свои четкие временные рамки и финансовые последствия для нарушителей. Понимание этих правил помогает не только избежать конфликтов с соседями, но и самому не стать нарушителем спокойствия, получив при этом вполне реальный штраф.

Режим тишины в будни: ночные часы и запрет на шум

Обычная рабочая неделя в Сыктывкаре и других населенных пунктах республики подчиняется строгому расписанию, когда шуметь категорически нельзя. Законодатели исходили из того, что людям нужно высыпаться перед трудовым днем, поэтому ночной покой в будние дни, то есть с понедельника по пятницу включительно, длится достаточно долго. Начинается он в 22:00 и заканчивается ранним утром следующего дня, в 07:00. Эти часы являются временем абсолютной тишины, когда любой громкий звук, будь то работающий телевизор, громкая ссора или лай собаки, может стать основанием для обращения в полицию. Существует и так называемый тихий час, в будние дни он действует с 13:00 до 15:00. Важно помнить, что закон защищает покой граждан не только в квартирах, но и на придомовых территориях, детских и спортивных площадках, в больницах и рядом с образовательными учреждениями. То есть шумная компания под окнами в ночное время также является прямым нарушением закона.

Выходные и праздничные дни: время «покоя»

Выходные и праздники всегда были особым временем, когда люди хотят отоспаться за всю рабочую неделю и провести время в расслабленной атмосфере. Закон Республики Коми о тишине это учитывает и устанавливает для субботы, воскресенья, а также для официальных нерабочих праздничных дней более щадящий режим. Правила такие:

Ночью шум запрещен с 22:00 до 09:00.

Есть «тихий час» днем: с 13:00 до 15:00 (в том числе на ремонт).

Отдельно для ремонта и других шумных работ:

В субботу и нерабочие праздники нельзя шуметь с 19:00 до 22:00 , плюс действует запрет с 13:00 до 15:00;

В воскресенье (и если праздник совпал с воскресеньем) — шумные работы запрещены с 13:00 до 22:00, фактически весь день после обеда.

Режим тишины в будни: ночные часы и запрет на шум Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах

Ремонт — это, пожалуй, самая частая причина соседских конфликтов, ведь его невозможно сделать абсолютно бесшумно. Сверление стен, работа перфоратора или дрели, падение тяжелых предметов — все создает вибрацию и шум, который проникает даже в самые дальние комнаты соседних квартир. Чтобы этот необходимый процесс не превращал жизнь окружающих в ад, закон о тишине в Коми вводит для ремонтных работ особые, еще более строгие ограничения. Они касаются не только ночного времени, но и середины дня. В любой день недели, будь то будни или выходные, в республике действует так называемый тихий час. С 13:00 до 15:00 проводить ремонтные работы, связанные с шумом, запрещено категорически. Это время предназначено для дневного отдыха, особенно для маленьких детей и пожилых людей. Таким образом, если затеяли ремонт, вам придется планировать свои шумные работы так, чтобы они укладывались в промежутки либо с 09:00 до 13:00, либо с 15:00 до 22:00, но только не в выходные, когда дневной запрет действует гораздо дольше.

Что считается нарушением: шумные соседи, стройка, сигнализация

Закон о тишине в Коми довольно подробно описывает, какие именно действия подпадают под понятие нарушения покоя граждан. К ним относится не только работа перфоратора или громкое прослушивание музыки. Список достаточно широк и охватывает множество бытовых ситуаций. Например, громкие крики, свист, пение или игра на музыкальных инструментах в неположенное время будут считаться правонарушением. То же самое касается использования пиротехнических средств, которые часто становятся причиной конфликтов в праздничные дни, за исключением новогодней ночи. Отдельная статья — автомобильная сигнализация. Владелец машины обязан принять меры к отключению, если она сработала и долгое время не выключается, нарушая покой жильцов. В противном случае бездействие хозяина также может быть расценено как нарушение. Даже использование бытовых приборов, например, мощного пылесоса или стиральной машины с отжимом в ночное время, если они создают вибрацию и шум, мешающие соседям, формально подпадает под действие закона. Важно понимать, что закон защищает не только от действий внутри квартир, но и от шума, исходящего от объектов торговли, общественного питания или организаций досуга, расположенных в жилых домах или рядом с ними.

Ответственность и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц

Нарушение тишины и покоя граждан в Республике Коми — административное правонарушение, которое влечет за собой вполне ощутимые денежные взыскания. Причем размер штрафа напрямую зависит от того, кто именно шумит: обычный гражданин, должностное лицо, отвечающее за организацию работы, или юридическое лицо, например, магазин или ресторан. Для простых граждан нарушение тишины в первый раз обойдется в сумму от 3000 руб. до 4000 руб. Если же человек попался на этом деле повторно в течение года после того, как был наказан, сумма штрафа вырастает до 4000 — 5000 руб. Для должностных лиц наказание значительно серьезнее: первый штраф составляет от 10 000 до 40 000 руб., а повторный — от 40 000 до 50 000 руб. Что касается юридических лиц, то здесь цифры впечатляют еще больше: от 100 000 до 200 000 руб. за первое нарушение и от 200 000 до 500 000 руб., если предприятие попалось на шуме повторно. Такие высокие штрафы призваны дисциплинировать организации, чья деятельность может создавать дискомфорт для жителей близлежащих домов.

Закон о тишине в Республике Коми и Сыктывкаре: правила 2026 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда жаловаться на шумных соседей в Сыктывкаре

Если ваши соседи или кто-то другой регулярно нарушают тишину и не реагируют на устные замечания, нужно действовать в рамках закона. Первое и самое главное, что следует сделать, — вызвать полицию. Не стоит пытаться самостоятельно разбираться с шумными компаниями, это может быть опасно. Приехавший наряд полиции обязан зафиксировать факт правонарушения, опросить свидетелей и самого нарушителя, а также составить протокол. Для этого желательно, чтобы шум в момент приезда полиции действительно имел место. Сотрудники полиции могут предупредить нарушителя или сразу начать административное производство. Если же ситуация повторяется систематически, можно обращаться к участковому уполномоченному, который обязан работать с такими жильцами в профилактическом порядке. В случаях, когда шум исходит от организаций или связан с работой предприятий, можно также направить жалобу в администрацию города, например, через официальный сайт или по телефону, указав адрес и характер нарушения.

