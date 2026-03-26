Закон о тишине в Республике Коми и Сыктывкаре: правила 2026 года

В Республике Коми, как и в любом другом регионе страны, вопрос соседского шума стоит достаточно остро. Кому не знакома ситуация, когда долгожданный выходной превращается в пытку из-за работающего перфоратора или громкой музыки за стеной. А что уж говорить о ночных часах, когда хочется просто тишины и покоя после тяжелого рабочего дня. Для того чтобы упорядочить эту сферу жизни и защитить права граждан на отдых, в Коми действует региональный закон о тишине, который в 2026 году имеет свои четкие временные рамки и финансовые последствия для нарушителей. Понимание этих правил помогает не только избежать конфликтов с соседями, но и самому не стать нарушителем спокойствия, получив при этом вполне реальный штраф.
Режим тишины в будни: ночные часы и запрет на шум
Обычная рабочая неделя в Сыктывкаре и других населенных пунктах республики подчиняется строгому расписанию, когда шуметь категорически нельзя. Законодатели исходили из того, что людям нужно высыпаться перед трудовым днем, поэтому ночной покой в будние дни, то есть с понедельника по пятницу включительно, длится достаточно долго. Начинается он в 22:00 и заканчивается ранним утром следующего дня, в 07:00. Эти часы являются временем абсолютной тишины, когда любой громкий звук, будь то работающий телевизор, громкая ссора или лай собаки, может стать основанием для обращения в полицию. Существует и так называемый тихий час, в будние дни он действует с 13:00 до 15:00. Важно помнить, что закон защищает покой граждан не только в квартирах, но и на придомовых территориях, детских и спортивных площадках, в больницах и рядом с образовательными учреждениями. То есть шумная компания под окнами в ночное время также является прямым нарушением закона.
Выходные и праздничные дни: время «покоя»
Выходные и праздники всегда были особым временем, когда люди хотят отоспаться за всю рабочую неделю и провести время в расслабленной атмосфере. Закон Республики Коми о тишине это учитывает и устанавливает для субботы, воскресенья, а также для официальных нерабочих праздничных дней более щадящий режим. Правила такие:
Ночью шум запрещен с 22:00 до 09:00.
Есть «тихий час» днем: с 13:00 до 15:00 (в том числе на ремонт).
Отдельно для ремонта и других шумных работ:
В субботу и нерабочие праздники нельзя шуметь с 19:00 до 22:00 , плюс действует запрет с 13:00 до 15:00;
В воскресенье (и если праздник совпал с воскресеньем) — шумные работы запрещены с 13:00 до 22:00, фактически весь день после обеда.
Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах
Ремонт — это, пожалуй, самая частая причина соседских конфликтов, ведь его невозможно сделать абсолютно бесшумно. Сверление стен, работа перфоратора или дрели, падение тяжелых предметов — все создает вибрацию и шум, который проникает даже в самые дальние комнаты соседних квартир. Чтобы этот необходимый процесс не превращал жизнь окружающих в ад, закон о тишине в Коми вводит для ремонтных работ особые, еще более строгие ограничения. Они касаются не только ночного времени, но и середины дня. В любой день недели, будь то будни или выходные, в республике действует так называемый тихий час. С 13:00 до 15:00 проводить ремонтные работы, связанные с шумом, запрещено категорически. Это время предназначено для дневного отдыха, особенно для маленьких детей и пожилых людей. Таким образом, если затеяли ремонт, вам придется планировать свои шумные работы так, чтобы они укладывались в промежутки либо с 09:00 до 13:00, либо с 15:00 до 22:00, но только не в выходные, когда дневной запрет действует гораздо дольше.
Что считается нарушением: шумные соседи, стройка, сигнализация
Закон о тишине в Коми довольно подробно описывает, какие именно действия подпадают под понятие нарушения покоя граждан. К ним относится не только работа перфоратора или громкое прослушивание музыки. Список достаточно широк и охватывает множество бытовых ситуаций. Например, громкие крики, свист, пение или игра на музыкальных инструментах в неположенное время будут считаться правонарушением. То же самое касается использования пиротехнических средств, которые часто становятся причиной конфликтов в праздничные дни, за исключением новогодней ночи. Отдельная статья — автомобильная сигнализация. Владелец машины обязан принять меры к отключению, если она сработала и долгое время не выключается, нарушая покой жильцов. В противном случае бездействие хозяина также может быть расценено как нарушение. Даже использование бытовых приборов, например, мощного пылесоса или стиральной машины с отжимом в ночное время, если они создают вибрацию и шум, мешающие соседям, формально подпадает под действие закона. Важно понимать, что закон защищает не только от действий внутри квартир, но и от шума, исходящего от объектов торговли, общественного питания или организаций досуга, расположенных в жилых домах или рядом с ними.
Ответственность и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц
Нарушение тишины и покоя граждан в Республике Коми — административное правонарушение, которое влечет за собой вполне ощутимые денежные взыскания. Причем размер штрафа напрямую зависит от того, кто именно шумит: обычный гражданин, должностное лицо, отвечающее за организацию работы, или юридическое лицо, например, магазин или ресторан. Для простых граждан нарушение тишины в первый раз обойдется в сумму от 3000 руб. до 4000 руб. Если же человек попался на этом деле повторно в течение года после того, как был наказан, сумма штрафа вырастает до 4000 — 5000 руб. Для должностных лиц наказание значительно серьезнее: первый штраф составляет от 10 000 до 40 000 руб., а повторный — от 40 000 до 50 000 руб. Что касается юридических лиц, то здесь цифры впечатляют еще больше: от 100 000 до 200 000 руб. за первое нарушение и от 200 000 до 500 000 руб., если предприятие попалось на шуме повторно. Такие высокие штрафы призваны дисциплинировать организации, чья деятельность может создавать дискомфорт для жителей близлежащих домов.
Куда жаловаться на шумных соседей в Сыктывкаре
Если ваши соседи или кто-то другой регулярно нарушают тишину и не реагируют на устные замечания, нужно действовать в рамках закона. Первое и самое главное, что следует сделать, — вызвать полицию. Не стоит пытаться самостоятельно разбираться с шумными компаниями, это может быть опасно. Приехавший наряд полиции обязан зафиксировать факт правонарушения, опросить свидетелей и самого нарушителя, а также составить протокол. Для этого желательно, чтобы шум в момент приезда полиции действительно имел место. Сотрудники полиции могут предупредить нарушителя или сразу начать административное производство. Если же ситуация повторяется систематически, можно обращаться к участковому уполномоченному, который обязан работать с такими жильцами в профилактическом порядке. В случаях, когда шум исходит от организаций или связан с работой предприятий, можно также направить жалобу в администрацию города, например, через официальный сайт или по телефону, указав адрес и характер нарушения.
Ранее мы писали про льготы ЖКУ пенсионерам СПб и Ленобласти.