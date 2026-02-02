Зимняя Олимпиада — 2026
Закон о тишине в Санкт-Петербурге и Ленобласти: нормы и ограничения

Закон о тишине в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году
Для обеспечения покоя жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют специальные региональные законы, строго регламентирующие допустимый уровень шума. Эти нормы призваны защитить право граждан на отдых, особенно в ночные часы, выходные и праздничные дни.

Тихие часы: график для двух регионов

В Санкт-Петербурге и Ленобласти действуют разные правила, обусловленные тем, что Северная столица является отдельным субъектом Федерации. Так, в городе на Неве запрещено шуметь в следующие периоды:

  • будни (пн. — пт.): 22:00–08:00:

  • выходные (сб., вс.) и праздники: 22:00–12:00.

В Ленинградской области запрещается нарушать покой граждан в:

  • будни (пн. — пт.): 21:00–08:00;

  • в тихий час, когда запрещены ремонтные работы: 13:00–15:00;

  • выходные (сб., вс.) и праздники: 22:00–10:00.

Закон о тишине в 2026 году

Что считается нарушением в запрещенное время?

Законодательство четко определяет перечень недопустимых действий в запретные часы:

  • громкое звуковоспроизведение: музыка, телевизоры на высокой громкости;

  • шумное поведение: крики, скандалы, громкие празднования;

  • строительно-ремонтные работы: использование перфораторов, дрелей, шлифмашин и другого шумного оборудования;

  • пиротехника: запуск фейерверков и петард (кроме исключений в новогоднюю ночь).

Допустимые уровни звука:

  • в дневное время (08:00–22:00): максимум 55 дБ (уровень спокойного разговора);

  • в ночное время (22:00–08:00): максимум 45 дБ (шепот, тиканье часов).

Когда шум разрешен? Исключения из правил

Есть ситуации, которые не подпадают под действие закона:

  • проведение аварийных или спасательных операций;

  • официальные культурно-массовые и религиозные мероприятия (согласованные);

  • действия по пресечению преступлений или ликвидации последствий ЧС.

Закон о тишине: когда можно и нельзя шуметь, делать ремонт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Ответственность за нарушение тишины: штрафные санкции

За нарушение режима тишины в Санкт-Петербурге введены следующие штрафы:

  • физическое лицо: 500–5000 руб.;

  • должностное лицо: 5000 — 50 000 руб.;

  • юридическое лицо: 50 000 — 1 млн руб.

В Ленинградской области за шум в неположенное время придется заплатить:

  • физическому лицу: 500–1000 руб.;

  • должностному лицу: 2000–5000 руб.;

  • юридическому лицу: 10 000 — 15 000 руб.

Алгоритм действий при нарушении вашего покоя

Если вас беспокоит шум ночью и вы уверены, что это нарушение закона, рекомендуется действовать по определенной схеме.

  1. Мирное урегулирование: вежливо поговорите с теми, кто воспроизводит много шума.
  2. Вызов правоохранителей: при продолжающемся нарушении звоните участковому, в полицию (102) или по единому номеру 112.
  3. Официальная жалоба: в случае систематических нарушений подайте жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора или прокуратуру.

Региональный закон о тишине — не просто формальность, а инструмент для создания комфортной среды проживания. Знание его норм и временных рамок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области помогает предотвращать конфликты между соседями и избегать существенных финансовых взысканий. Если ваше право на отдых нарушается, используйте предусмотренные законом механизмы защиты для восстановления спокойствия.

Ранее мы рассказывали про закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году.

