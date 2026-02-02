Закон о тишине в Санкт-Петербурге и Ленобласти: нормы и ограничения

Для обеспечения покоя жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют специальные региональные законы, строго регламентирующие допустимый уровень шума. Эти нормы призваны защитить право граждан на отдых, особенно в ночные часы, выходные и праздничные дни.
Тихие часы: график для двух регионов
В Санкт-Петербурге и Ленобласти действуют разные правила, обусловленные тем, что Северная столица является отдельным субъектом Федерации. Так, в городе на Неве запрещено шуметь в следующие периоды:
будни (пн. — пт.): 22:00–08:00:
выходные (сб., вс.) и праздники: 22:00–12:00.
В Ленинградской области запрещается нарушать покой граждан в:
будни (пн. — пт.): 21:00–08:00;
в тихий час, когда запрещены ремонтные работы: 13:00–15:00;
выходные (сб., вс.) и праздники: 22:00–10:00.
Что считается нарушением в запрещенное время?
Законодательство четко определяет перечень недопустимых действий в запретные часы:
громкое звуковоспроизведение: музыка, телевизоры на высокой громкости;
шумное поведение: крики, скандалы, громкие празднования;
строительно-ремонтные работы: использование перфораторов, дрелей, шлифмашин и другого шумного оборудования;
пиротехника: запуск фейерверков и петард (кроме исключений в новогоднюю ночь).
Допустимые уровни звука:
в дневное время (08:00–22:00): максимум 55 дБ (уровень спокойного разговора);
в ночное время (22:00–08:00): максимум 45 дБ (шепот, тиканье часов).
Когда шум разрешен? Исключения из правил
Есть ситуации, которые не подпадают под действие закона:
проведение аварийных или спасательных операций;
официальные культурно-массовые и религиозные мероприятия (согласованные);
действия по пресечению преступлений или ликвидации последствий ЧС.
Ответственность за нарушение тишины: штрафные санкции
За нарушение режима тишины в Санкт-Петербурге введены следующие штрафы:
физическое лицо: 500–5000 руб.;
должностное лицо: 5000 — 50 000 руб.;
юридическое лицо: 50 000 — 1 млн руб.
В Ленинградской области за шум в неположенное время придется заплатить:
физическому лицу: 500–1000 руб.;
должностному лицу: 2000–5000 руб.;
юридическому лицу: 10 000 — 15 000 руб.
Алгоритм действий при нарушении вашего покоя
Если вас беспокоит шум ночью и вы уверены, что это нарушение закона, рекомендуется действовать по определенной схеме.
- Мирное урегулирование: вежливо поговорите с теми, кто воспроизводит много шума.
- Вызов правоохранителей: при продолжающемся нарушении звоните участковому, в полицию (102) или по единому номеру 112.
- Официальная жалоба: в случае систематических нарушений подайте жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора или прокуратуру.
Региональный закон о тишине — не просто формальность, а инструмент для создания комфортной среды проживания. Знание его норм и временных рамок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области помогает предотвращать конфликты между соседями и избегать существенных финансовых взысканий. Если ваше право на отдых нарушается, используйте предусмотренные законом механизмы защиты для восстановления спокойствия.
