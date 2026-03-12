Военэксперт оценил планы Украины по созданию «Железного купола»

Украина неспособна создать аналог израильского «Железного купола» из-за отсутствия финансовых и технических ресурсов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, громкие заявления Киева о строительстве эшелонированной противовоздушной обороны являются не более чем политическим пиаром.

На сегодняшний день Украина не в состоянии прикрыть ни одного военного объекта от прилетов наших беспилотников. У них нет ни разветвленной системы противовоздушной обороны, ни средств для их производства, ни закупок. Заявления о планах строительства «Железного купола» не что иное, как политический пиар. Сегодня Украине негде закупать средства ПВО. Те, которые производили Соединенные Штаты и давали ВСУ, сейчас задействованы на Ближнем Востоке, — пояснил Матвийчук.

Ранее замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров сообщил, что Украина начала разработку собственной системы ПВО. По его словам, она будет похожа на израильский «Железный купол». Елизаров отметил, что полностью закрыть небо страны комплексами Patriot или IRIS-T невозможно, поэтому необходим уникальный вариант.